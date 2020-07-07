مفصولو القوات المسلحة: نرفض لجنة البرهان ونطالب بجبر الضرر وإرجاع المُبعدين تعسفياً

الخرطوم- السوداني

نفذ ممثلو ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة المبعدون تعسفياً وجرحى العمليات والمعاشيون اليوم، وقفة احتجاجية أمام برج المعاشات بشارع المطار في الخرطوم، وطالبوا في مذكرة لرئيس مجلس السيادة تسلمها مدير الإدارة العامة لمعاشيي القوات المسلحة بجبر الضرر وإرجاع كل الضباط وضباط الصف والجنود المُبعدين تعسفياً من قبل النظام البائد وتسوية أوضاعهم تحقيقاً للعدالة وتطبيق ما جاء في الوثيقة الدستورية، وذلك بإصدار قرار من رئيس مجلس السيادة.

وعبّر المحتجون، عن رفضهم للجنة التي كوّنها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلنوا عن حجب الثقة عنها، بحسبان أنها لجنة غير منصفة وتعمل تحت ظل نفس القوانين واللوائح التي صيغت لتمكين عناصر النظام المُباد وإبعاد الكفاءات الوطنية المهنية، مطالبين بصدور قرار منصف من رئيس مجلس السيادة.

وكان المُحتجون، قد عبّروا عن معاناتهم مع الفقر والفاقة والمسغبة وفي تدبير متطلبات الحياة اليومية والتعليم لأبنائهم، وقالوا إن المعاش الشهري صار لا يكفي قُوت يومين قياساً بما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.

المصدر اللجنة الإدارية والإعلامية للمفصولين تعسفياً والمعاشيين بالقوات المسلحة