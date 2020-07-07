حكومة ولاية الخرطوم تصدر بياناً حول التعامُل مع كورونا بعد العودة للعمل

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ، بياناً حول إجراءات المرحلة القادمة للتعامل مع جائحة كورونا، أعلن فيه بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارأً من يوم غد الأربعاء الثامن من يوليو يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية وهي الالتزام بالتباعُد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر، موضحاً أن هذا السماح خاضع للتقييم وفقاً للمؤشرات الصحية، مناشداً المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لا نعود للإغلاق التام.

ووجّه البيان، رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب أوضاع العمل داخل وحداتهم بحيث لا يتراوح نسبة الحضور لتسيير دولاب العمل اليومي ما بين ٣٠٪ الى ٥٠٪ بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين، بالاضافة إلى توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل، وإلزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامات، وشدد البيان على ضرورة أن تلتزم الأنشطة التجارية والخدمية التي تؤمها أعداد كبيرة من المواطنين بالاشتراطات الصحية، وعلى المحليات مراقبة الأسواق ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية.