معاق يقود عصابة استولت على 150 ألف دولار

الخرطوم: السوداني

نجحت إدارة العمليات الفيدرالية بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في إنهاء مغامرات تشكيل إجرامي وضبطت بحوزته 150 ألف دولار تم احتيالها من مواطن.

وقال العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطط الإدارة الراتبة للقضاء على المظاهر السالبة والمخالفة للقانون، حيث أبلغ المواطن (ش. ع. م) أن تشكيلاً إجرامياً يقوده متهم معاق حركياً تمكن من الاستيلاء على مبلغ 150 ألف دولار تخصه وهربوا الى جهة غير معلومة وقاموا بإخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم، فتم إعداد خطة محكمة وتكليف إدارة العمليات الفيدرالية التي بذلت مجهوداً كبيراً تكلل بالوصول الى أحد أفراد الشبكة، وبإخضاعه للتحري، أقر بارتكاب الجريمة واتضح أن المال بطرف زعيم العصابة، وبالبحث والتقصي تم تحديد مخبأ المتهم الذي يتزعم التشكيل، وتمت مداهمة الوكر والوصول إليه، ووُجد يتحرك على كرسي متحرك بسبب الإعاقة الحركية، وبعد إخضاعه للاستجواب، افاد التحريات بمكان المال بمنزل والديه وذلك بمنطقة الصالحة، وبمداهمة المنزل وتفتيشه تم العثور على المبلغ مدفوناً بأرضية إحدى غرف المنزل، وتم استرداده في زمن وجيز والقبض على جميع أفراد العصابة.

من جانبه، تقدم الشاكي (رجل أعمال) بالشكر لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم للبلاغ والقبض على زعيم وأفراد العصابة في زمن قياسي.

وأكد العميد سعيد مقدرة إدارته على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدد السلامة العامة وتتعدى على حقوق وأملاك الغير وتقديم المتورطين للعدالة.