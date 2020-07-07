الشرطة: مجموعات مُتفلِّتة أثارت الشغب في موكب محكمة الشهيد حنفي

الخرطوم: السوداني

قامت شرطة ولاية الخرطوم صباح اليوم، بتأمين محكمة مقتل الشهيد حنفي بأم درمان، واستمر تأمين المحكمة بسلام، وفي حوالي الساعة الثالثة ظهراً خرجت مجموعات كبيرة من المواطنين في مواكب سلمية، إلا أن مجموعات متفلتة أثارت الشغب وقامت بالاعتداء على قوات الشرطة بالحجارة، وأصيب عدد من أفراد الشرطة مع إتلاف المركبة، وتعاملت معهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

ونشير الى أن احد المتظاهرين التقط عبوة غاز مسيل للدموع فأصابته في كفه وتم إسعافه الى مستشفى أم درمان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونؤة.

وتنوه الشرطة، المواطنين الكرام الالتزام بوعي الثورة في مسيراتها السلمية و الابتعاد عن العنف.