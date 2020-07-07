مِعبر أرقين : لجنة الطوارئ تسمح بدخول العالقين للبلاد وتحدد (3) مراكز لعزلهم

الخرطوم: اليسع أحمد

أكد نائب مدير مِعبر أرقين الحدودي، الهادي أحمد آدم، صدور قرار من اللجنة العُليا للطوارئ الصحية بالسماح للعالقين السودانيبن في مصر والدخول إلى بلادهم.

وكشف آدم في تصريح خاص لـ(السوداني) اليوم الثلاثاء، أن اللجنة حددت (٣) مراكز لعزلهم فترة الحجر الصحي بالخرطوم وهي: “نادي الضباط، مدينة مصعب ابن عمير الجامعية ومزرعة أسامة الشيخ بسوبا شرق”، منوهاً إلى أن عدد البصات بالمعبر (٦٣) بصاً، منها (٦١) تتجه نحو الخرطوم، وبص واحد بعدد (٤٥) راكباً يتّجه نحو مدينة بورتسودان، وآخر بنفس العدد إلى عطبرة.