تضارب ما بين غرفة طوارىء الخرطوم ووزارة الصحة الإتحادية بشأن “الحظر”

الخرطوم: السوداني

ساد التضارب ما بين قرار الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، الذي صدر اليوم، ومابين توصية وزارة الصحة الاتحادية بشأن الحظر، مما يشيء إلى خلاف ضارب بينهما.

فيما أصدر رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ، بياناً أعلن فيه بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارأً من يوم غد الأربعاء الثامن من يوليو يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية.

بالمقابل أوصى وزير الصحة السوداني دكتور أكرم علي التوم ،عبر خطاب رسمي صادر من وزارته بإستمرار الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم لمدة أسبوعين إعتباراً من يوم 8 يوليو 2020، مع تقليص ساعات السماح بالحركة داخل الأحياء لمدة ساعتين.