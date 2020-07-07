أمريكا تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية 

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

أطلق السناتور « روبرت ميننديز » كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن “الكونغرس تلقى إخطارا اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية WHO في خضم جائحة كورونا”.

يذكر أن ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية في 14 أبريل الماضي، بالفشل في مكافحة فيروس كورونا، والانحياز للصين في عدم وضوحها وشفافيتها مبكرا إزاء الجائحة معلنا تعليق الدعم المادي للمنظمة.

من جهة أخرى ذكرت بعض الوكالات الأمريكية ان مسؤولا في البيت الأبيض صرح ان الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية سيكون ساريا اعتبارا من يوم أمس الإثنين، وأنه تم إرسال الإخطار الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.