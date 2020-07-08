شاهد .. صورة لوزير المالية السوداني في “نزهة” على الرمال هانىء البال تلفت الأنظار

الخرطوم: السوداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مُعبرة لوزير المالية السوداني د. إبراهيم البدوي، في نزهة على الرمال يبدو فيها هانىء البال.

وبدأ “البدوي” في الصورة اللافتة للانظار والتي لم يكشف عن مكانها وتاريخها، وهو بالجلباب السوداني، جالساً على كرسي حافي القدمين، وسط كثبان رملية ساحرة بعيداً عن الضوضاء.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.

ووصف البعض “البدوي” بالبساطة والتواضع من خلال ما لمسوه من ردوده على العديد من الأسئلة من قبل متابعيه على حسابه بتويتر دون تجاهل وبكل اهتمام، فيما علق البعض على الصورة منتقداً ” يبدو أن وضعنا المعيشي المترديء ولا على البال”.