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بالفيديو شاهد كيف يستقبل وزير الصحة السوداني ضيوفه في ظل الاحترازات ضد كورونا

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة السودانية على صفحتها، وزير الصحة د. أكرم علي التوم، مستقبلاً ضيوفه مصافحاً لهم عبر الملامسة بـ”الكوع” متحاشياً الأيدي، وذلك ضمن الاحترازات المطلوبة ضد فيروس كورونا (كوفيد_19) المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه بوالي ولاية غرب دارفور اللواء د.ربيع عبدالله آدم، والوفد المرافق له يوم أمس الثلاثاء، بمكتبه بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، بعد أن انتقل من مبنى الوزارة الاتحادية وسط الخرطوم.

وكان ” التوم” قد ذكر في إحدى لقاءاته التلفزيونية أنه لم يصافح شخصاً قط منذ ظهور جائحة كورونا قبل أكثر من 4 أشهر ، للوقاية من الفيروس، قائلاً:  (من ما ظهر هذا الوباء يدي ما دخلت في يد زول منذ اربعة أشهر).

alsudani
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