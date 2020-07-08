شاهد بالفيديو : بها 45 الف لتر بنزين إنقاذ محطة ماثيو – بانت – من حريق شامل

السوداني : أمدرمان

نجت محطة وقود ماثيو بانت بامدرمان من حريق شامل نتيجة إشتعال حريق في عربة امجاد بعد تزودها بالوقود ، وقال المسئولون بالمحطة ان عملية تزويد العربات بالبنزين بدأت باكرا اليوم بعد ان تم افراغ حمولة اكثر من 45 الف لتر بنزين بخزاناتها منذ الامس ، وذكروا ان العربة الامجاد بعد أن اخذت حصتها من البنزين وهم سائقها بالمغادرة اشتعلت فيها النار بشكل سريع ، واضافوا : وبهمة عالية تضافر عمال المحطة وبعض المواطنين في سحب العربة المحترقة الي خارج دائرة الخطر من داخل المحطة الأمر الذي انقذ المحطة الممتلئة بالبنزين من حريق شامل وكذلك إنقاذ كل العربات التي دخل مقدمة صفوفها الي حرم المحطة