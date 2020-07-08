عاجل | وزير الخارجية الأمريكي: نحقق تقدمًا في دعم جهود السودان للتحول إلى بلد ديمقراطي ينعم بالسلام أخبار السودان By alsudani On 8 يوليو, 2020 5:03 م - 0 عاجل | وزير الخارجية الأمريكي: نحقق تقدمًا في دعم جهود السودان للتحول إلى بلد ديمقراطي ينعم بالسلام https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2020/07/VID-20200708-WA0021.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)