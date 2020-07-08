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‏عاجل | وزير الخارجية الأمريكي: نحقق تقدمًا في دعم جهود السودان للتحول إلى بلد ديمقراطي ينعم بالسلام

أخبار السودان
By alsudani 0

‏عاجل | وزير الخارجية الأمريكي: نحقق تقدمًا في دعم جهود السودان للتحول إلى بلد ديمقراطي ينعم بالسلام

alsudani
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