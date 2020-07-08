السودان يدفع برؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية في سد النهضة

الخرطوم: السوداني

تواصلت مفاوضات سد النهضة بين الدلول الثلاث “السودان وإثيوبيا ومصر” الخاصة بملء بالحيرة والتشغيل، وعقدت الوفود الثلاثة جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء.

ودفع الوفد السوداني برئاسة وزير الري ياسر عباس خلال الإجتماع برؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني والقانوني.

و قالت وزارة الري في بيان لها اليوم إن شرح الوفد السوداني تفصيلاً مقترحاته التي تشمل صيغة الملء وإعادة الملء في سنوات الجفاف، والتشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص، و أجاب الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء فريق الخبراء والمراقبين.

ووفقا للبيان استأثرت قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث باهتمام الخبراء، وتميزت المناقشات بالشفافية والوضوح. وستتواصل جلسات التفاوض اليوم الخميس تمهيداً لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول والحكومات.