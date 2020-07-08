شاهد بالفيديو .. مواطنون محتجون على أزمة المياه بالخرطوم يعتصمون داخل مكاتب الهيئة

الخرطوم: السوداني

اعتصم عدد من المواطنين، من سكان حي الأزهري جنوبي العاصمة، داخل إحدى قاعات هيئة المياه بالخرطوم، يوم الأربعاء، احتجاجاً على أزمة المياه التي استمرت طويلاً بالحي.

وقال أحد سكان الحي لـ(السوداني)، أن أزمة المياه امتدت عندهم لأكثر من 3 سنوات، وطرقوا جميع الأبواب الحكومية بلا جدوى.

وأصبحوا يشترون برميل الماء بمبلغ 500ج في عاصمة ترقد على ملتقى نيلين، علاوة على سداد رسوم المياه المقرونة مع فاتورة الكهرباء دون تقديم الخدمة.

وناشد مواطنو الحي المسؤولين بالالتفات إلى قضيتهم التي أصبحت هاجساً مؤرقا لهم، خاصة بعد ارتفاع تكلفة شراء الماء التي زادت العبء على عبء مصروفات معيشتهم اليومية.

وانقسم رواد مواقع التواصل في آرائهم تجاه المقطع بين متعاطف معهم ومع قضيتهم، وناقد على الطريقة “الغير لائقة” على حد وصفهم التي عبروا بها باحتلال مكاتب موظفين ليس لهم حيلة في الحل.