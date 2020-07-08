شاهد بالفيديو .. حريق ضخم يقضي على منزلين ببورتسودان من بينهم منزل نجم الهلال “الأسيد”

الخرطوم: محمد الطاهر

نشب حريق ضخم، نهار أمس الثلاثاء، قضى على منزلين بضاحية سلبونا بالبر الشرقي في مدينة بورتسودان، من بينهم منزل مدافع هلال العاصمة السابق “محمد مصطفى الأسيد”.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ( السوداني) أن النيران التي اندلعت بشكل مفاجىء قضت على المنزلين تماماً وما بداخلهما من أثاث، دون خسائر في الأرواح.

فيما أدت قطوعات المياه بالحي في عدم المساعدة في تقليل الخسائر، إلى حين وصول سيارات الإطفاء التي حصرت الحريق في عدم انتقاله إلى مساكن مجاورة.

وبحسب “شهود عيان” وما أكدته السلطات الرسمية أن سبب الحريق يعود إلى “تماس كهربائي” أحدث شرراً ساعد على اشتعال النيران.

وقال القطب الرياضي “إبراهيم عثمان خيري” رئيس لجنة معالجة الضرر لـ(السوداني) أن اللجنة اجتمعت لتقييم الخسائر وتقديم الدعم للمتضررين، وابلغوا اليوم بمبادرة كريمة من رجل الاعمال السوداني السيد “أشرف الكاردينال”، بتكفله التام بإعادة تشييد المنزلين.

وأرسل فوراً مناديب من طرفه بهذا الصدد، وأعرب “خيري” باسم اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للسيد “الكاردينال” على مبادرته الطيبة، والتي ليست بمستغربة عنه، داعين الله له بالخير.