تجمع المهنيين: جهة ذات قدرات تقنية أعلى من مقدرات جهاز الأمن استولت على الصفحة الرسمية

الخرطوم: السوداني

قال تجمع المهنيين السودانيين “المنشق”، في بيان له فجر اليوم الخميس اطلعت عليه (السوداني)، أن جهة ذات قدرات تقنية أعلى من مقدرات جهاز الأمن السوداني استطاعت أن تستولي على صفحته الرسمية.

وقال “التجمع” تعرض حساب المشرف المسئول عن ادارة صفحة تجمع المهنيين السودانيين للاختراق عن طريق ما وصفها بـ “سكرتارية الاختطاف”.

مضيفاً: وترتب على ذلك الاستيلاء على صفحة تجمع المهنيين الرسمية على الفيس بوك عن طريق التهكير، وتابع: وفى توقيت متزامن تمت السيطرة على الصفحة الرسمية للجنة اطباء السودان المركزية.

مبيناً: أن طوال سنوات مقاومة النظام البائد حاول جهاز امن نظام الانقاذ اختراق صفحة اللجنة المركزية للاطباء، وصفحة تجمع المهنيين و باءت محاولات جهاز الامن بالفشل.

كاشفاً: عن جهة ذات قدرات تقنية أعلى من مقدرات جهاز امن النظام البائد نجحت فى تحقيق هذه الغاية بعد ان وضعت قدراتها هذه في خدمة ورعاية المشروع الانقسامي بتجمع المهنيين . “على حد وصفهم”.

وذكر التجمع: منذ قيامهم بوقف النشر بالصفحة الرسمية لتجمع المهنيين يوم 30 يونيو 2020 م، اوضحنا ان ادارة هذه الصفحة ظلت بيد الاجسام الرافضة للاختطاف السياسى و الامني بتجمع المهنيين.

وأكد التجمع في بيانه على عملهم على اعادة الامور الى وضعها الطبيعى بما يملك من قدرات.