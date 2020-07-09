الحكومة السودانية تقترح تنظيم مؤتمر للمانحين لسد العجز بصندوق السلام بدارفور

الخرطوم: إيمان كمال الدين

ألتأم أمس “الأربعاء” اجتماع بين وساطة دولة جنوب السودان وقادة الجبهة الثورية المتواجدين بجوبا.

قال الناطق باسم حركة العدل والمساواة، عضو الوفد المفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح في تصريح لـ(السوداني): اجتمعنا برئيس لجنة الوساطة توت قلواك وتم تنويرنا بالموقف الحكومي، واجتمعنا بعدها كمسارات.

وأوضح معتصم إن هناك قضايا الخلاف فيها جوهري بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، مشيرًا إلى أن النقطة الأكثر خلافًا في مسار دارفور تتعلق بتمويل صندوق السلام والتنمية المُستدامة بدارفور، موضحًا أن الصندوق بحاجة إلى مليار و300 مليون دولار سنويًا لـ10 سنوات، لتغطية متطلبات الصناديق الأُخرى التي يمولها الصندوق.

وينوه معتصم إلى أن الصناديق الأُخرى تتمثل في مفوضية النازحين واللاجئين، التي تحتاج لـ500 مليون دولار سنويًا، لتغطية تكاليف عودة النازحين واللجئين وتهيئة مناطق العودة، بجانب مفوضية الأراضي والحواكير، مشيرًا إلى أن هناك تعويضات ومستحقات لأصحاب أراضي ومصروفات للصندوق تُقدر بـ500 مليون دولار.

وأضاف: هناك أيضًا مفوضية تنمية قطاع الرُحل، المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في دارفور، مفوضية التعويضات لرفع الضرر.

وأردف: تم حصر المبلغ ليكون مليار و300 مليون دولار سنويًا لمدة عشر سنوات، بينما تقترح الحكومة 500 مليون دولار سنويًا “نصف مليار” باجمالي قدرهُ “5” مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضح: أيّ أن العجز يُقدر بـ800 مليون دولار سنويًا خلال عشر سنوات.

ويقول مُعتصم أن مسار دارفور اقترح الحصول على حق الاستثمار والتنقيب والتعدين في المعادن بدارفور لتغطية العجز، بينما كان رد الحكومة الانتقالية اقتراحها تنظيم مؤتمر للمانحين لتوفير أموال العجز لصندوق السلام والتنمية في دارفور.

ويرى مُعتصم أنهُ لاتوجد ضمانات لتغطية العجز المُقدر بـ800 مليون دولار سنويًا من المانحين، منوهًا إلى أن الحكومة قالت أنها ستسد العجز المطلوب لعملية السلام لكن دون ذكر خيارات أو كيف سيتم ذلك.