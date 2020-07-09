الجبهة الثورية تظفر بـ “3” مقاعد في مجلس السيادة

الخرطوم: إيمان كمال الدين

توافقت الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية على تمثيل الثورية بـ3 مقاعد في مجلس السيادة.

وأكد رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحى في تصريح لـ(السوداني) تسلمهم مقترحات الحكومة السودانية الانتقالية حول القضايا العالقة المتبقية ويجري النقاش حولها داخل الجبهة الثورية.

وقال: تقدم الوفد الحكومي بمقترحات جديدة في القضايا العالقة الأخرى حيثُ أقترح، تمثيل الجبهة الثورية بـ٢٥% من مقاعد مجلس الوزراء، و٢٥% من مقاعد المجلس التشريعي، واستثناء المشاركين من قوى الكفاح المسلح في المؤسسات الانتقالية من المادة (20) من الوثيقة الدستورية “والسماح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة” ما عدا الولاة.

وتطالب الجبهة الثورية بتمديد الفترة الانتقالية لتكون “4” سنوات يبدأ سريانها من تاريخ توقيع اتفاق السلام، بجانب إرسال وفد مع وساطة دولة جنوب السودان إلى جوبا للترتيبات الأمنية.

وأوضح الهادي أنه لم يتم التوافق بعد حول نسب مسار دارفور ومساري الوسط والشمال في الولايات، كما لم يتم الاتفاق حول نسبة مشاركة مسار دارفور في السلطة الإقليمية والحكم الذاتى في المنطقتين.

وفيما يتعلق قضايا تمويل الإتفاق تقترح الحكومة بحسب الهادي نصف مليار دولار سنوياً لمدة عشرة سنوات، بينما اقترحت الجبهة الثورية حوالي مليار دولار سنوياً على عشر سنوات.

وأضاف: قدمنا مقترح مشروع استثماري لتمويل صندوق السلام والتنمية لكن لم يتم الاتفاق.

ومن المتوقع أن تلتئم جلسة مفاوضات اليوم “الخميس” بين أطراف التفاوض في الخرطوم تشارك فيها وساطة دولة جنوب السودان وقادة الجبهة الثورية المتواجدين بجوبا، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.