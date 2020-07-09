في ذمة الله الصحفي السوداني «زاهر الكندري»

الخرطوم: السوداني

غيب الموت على نحو مفاجىء، اليوم الخميس، بالخرطوم الصحفي السوداني المعروف ” زاهر عبدالرحمن الكندري” إثر ذبحة قلبية لم تمهله طويلاً.

ينحدر الفقيد من منطقة تنقسي الجزيرة شمالي السودان، تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة، بجامعة امدرمان الأهلية، عمل الفقيد بعدة صحف سودانية منها السودان الحديث، والوفاق، الشاهد وغيرها.

عُرف بصفحته الشهيرة «نفحات الريف» بصحيفة «الوفاق» التي استمرت لسنوات طويلة حتى وفاته، والتي جمعت مابين الفن والأدب والثقافة وجمال الريف، سقاها بذائقته الأدبية الرائعة و حُبه وتعلقه بالجذور.

يرتبط الفقيد بعلاقات وطيدة بفناني وشعراء الطمبور في السودان، وظل كالنحلة ينقل ابداعاتهم ويهتم باخبارهم بمنصاته الاعلامية.

وقد نعاه “د. مدني ابنعوف” استشاري الامراض الجلدية الشهير، رئيس نادي الطمبور بقوله: بقلوب يملؤها الحزن والاسي ونفوس راضية، تنعى مؤسسة نادى الطمبور للثقافة والفنون طيب الذكر الاستاذ “زاهر الكندري”

عضو لجنة النادى والصحفي المعروف اثر علة لم تمهله طويلا، نسأل الله ان يتقبله و يرحمه و يغفر له ويجعله من اصحاب اليمين.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون