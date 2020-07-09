حمدوك يقبل استقالة 6 وزراء ويُعفي وزير الصحة

الخرطوم: السوداني

أجرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعديلات على طاقم الحكومة الانتقالية في اجتماع طارئ انعقد صباح اليوم الخميس.

وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من، أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، د. ابراهيم البدوي، وزيرالمالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، المهندس عيسى عثمان شريف، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، المهندس هاشم طاهرشيخ طه، وزيرالنقل والبنى التحتية، د. علم الدين عبد الله آبشر، وزير الثروة الحيوانية.

وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة بعد رفضه تقديم استقالته.

وكلف رئيس الوزراء كل من عمرإسماعيل قمر الدين، وزارة الخارجية، -د. هبة أحمد علي، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المهندس خيري عبد الرحمن، وزارة الطاقة والتعدين، د. عبد القادر تركاوي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، المهندس هاشم ابنعوف، وزارة البنى التحتية والنقل، د.عادل فرح إدريس، وزارة الثروة الحيوانية، د. سارة عبد العظيم حسنين، وزارة الصحة، بتصريف أعمال الوزارات التالية إلى حين تعيين الوزراء الجدد.