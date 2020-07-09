وزير المالية السوداني يغرّد مودعاً عقب قبول استقالته

الخرطوم: السوداني

غرد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني “المستقيل” د. إبراهيم البدوي، مودعاً على حسابه ب تويتر.

وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قبول استقالته ضمن 6 من الوزراء اليوم “الخميس”.

وقال البدوي في تغريدته: “أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للشعب السوداني الذي يعمل جاهداً لإعادة بناء دولة الحرية والكرامة والرفاهية ومنحهم الفرصة لي لأكون أحد المشاركين في وضع لبنات ذلك، وسعادتي أيضاً بأن تقود الدكتورة هبة محمد علي الملف الاقتصادي خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان”.

يذكر أن الدكتورة هبة محمد الوزيرة المكلفة بديلا للبدوي، اشتغلت رئيسة “الهيئة العامة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص” في البنك الدولي، وكانت تشغل مؤخراً رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السودان.