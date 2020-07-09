شاهد بالصور أول ظهور لمدير جهاز الأمن الأسبق «صلاح قوش» بعد شائعة وفاته

الخرطوم: السوداني

ظهر الفريق أول “صلاح عبدالله قوش” المدير العام الأسبق لجهاز الأمن السوداني، اليوم الخميس، في صور متداولة، التقطت له بمدينة القاهرة.

وبدأ الرجل بكامل نشاطه محاطاً بحراسة وبعض معاونيه، يستقل سيارة مرسيدس فخمة، سوداء اللون مظللة بشكل مُعتم، أشبه بالسيارات الرئاسية.

وجاء ظهور “قوش” بعد تردد شائعات عن وفاته، على نحو واسع بوسائط التواصل خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن ” قوش” ظل مختفياً تماما مقاطعاً لوسائل الإعلام منذ سقوط نظام البشير قبل أكثر من عام ونصف.

ويعد الجنرال “قوش” أحد أبرز رجالات نظام البشير الذين طالب الحراك بإبعادهم من المشهد، وقدم استقالته في الأيام الأولى للإطاحة بالنظام.