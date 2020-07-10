مجلس السيادة يوجه بحصر أسماء كافة المصابين خلال الثورة

الخرطوم : السوداني

تعهدت عضو المجلس السيادي عائشة موسى ، بمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة المشكلات التى يواجهها مصابو أحداث ثورة ديسمبر وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع مجلس الوزراء الانتقالي، خاصة فيما يتعلق بقيام محفظة تعنى بمعالجة قضايا ومشكلات المصابين وتكوين منظمة وجسم أكبر يضم كل المصابين.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد التقت عائشة بالقصر الرئاسي امس ، بأعضاء لجنة مصابي الثورة، وطالبت أعضاء اللجنة بحصر اسماء كافة المصابين وتصنيفهم حسب حالاتهم.

وقال ممثل لجنة مصابي الاحداث الصادق عبدالرحمن انهم وجدوا تجاوبا كبيرا من عضو مجلس السيادة ، مشيراً إلي أن عائشة أكدت خلال اللقاء حرص واهتمام مجلس السيادة على معالجة كافة القضايا الخاصة بالمصابين ومتابعتها.