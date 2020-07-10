تسلم مراكز امتحانات الاساس بالخرطوم معدات الوقاية من كورونا

الخرطوم : السوداني

سلمت منظومة الصناعات الدفاعية أمس معدات مكافحة كورونا لجميع مراكز امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم .

وقامت المنظومة بتوزيع المعدات خلال حفل التدشين بمقر المنظومة بكافوري بالتعاون مع أمانة حكومة ولاية الخرطوم ووزارتي الصحة والتربية والتعليم؛ وممثلي محليات الولاية السبع ولجان المقاومة والقوات النظامية.

وقال العميد الركن المعتصم عبدالله الحاج نائب المدير العام بمنظومة الصناعات الدفاعية إن المنظومة جهزت كافة مستلزمات الوقاية من الجائحة لجميع مراكز الامتحانات بولايه الخرطوم بتوفير 60 ألف كمامة ومليون قارورة تعقيم للاسر و10 آلاف عبوة تعقيم للاسطح واختيار كوادر مؤهلة من 700 عامل.