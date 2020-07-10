دورة تدريبية للمرشدين البيطريين بشمال كردفان

الخرطوم : السوداني

اكملت ولاية شمال كردفان الدورة التدريبية الأساسية للمرشدين البيطريين التي نظمتها الادارة العامة للثروة الحيوانية والمراعي بالتعاون مع برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود.

وقال ممثل وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ازهري حنفي إن الوزارة مهتمة بالدورة لبسط خدمات التوعية الإرشادية للمحافظة على صحة وسلامة الحيوان، داعيا لمزيد من الدورات.

في السياق قالت مدير الادارة العامة للثروة الحيوانية نوال سرسر ان الدورة توفر كادرا ومرشدا بيطريا يمثل إضافة حقيقية لجهود الوزارة لحماية قطاع الثروة الحيوانية ومساهمتها في الاقتصاد القومي