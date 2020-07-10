حمدوك : اتخذت قرار التعديل الوزاري بعد تقييم دقيق لﻷداء

الخرطوم : السوداني

قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، إن اتخاذه قرارا باجراء تعديل وزاري محدود ، تم بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي وسعياً لتطوير الاداء وانفاذ مهام المرحلة الانتقالية .

وقال حمدوك في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) امس ، ” إن التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري”، مؤكداً استمرار عملية التقييم من أجل تحقيق تطلعات الشعب واهداف الثورة والوفاء العملي لدماء وتضحيات الشهداء.

واعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للوزراء الذين قال انهم تصدوا لمسؤولية كبيرة ودونوا أسماءهم على صفحات التاريخ نماذج للهمة والتفاني وعفة اليد واللسان، بعد أن لعبوا أدواراً مهمة وكبيرة في محاولة لإصلاح تركة الفساد وسوء الإدارة التي خلفها النظام السابق.