مدير مياه الخرطوم يوجه بقطع اﻹمداد من منازل بالازهري

الخرطوم : السوداني

قال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم انور السادات الحاج أن الحلول التي نفذتها الهيئة في مربعات منطقة “الازهري” بالخرطوم ستسهم في تحسين وتوفير امداد المياه، مشيرا الى سعي الهيئة الدؤوب مع حكومة الولاية لايجاد حلول جذرية وناجعة للمشكلة.

ووجه السادات بقطع امداد المياه عن المنازل المخالفة للائحة التجارية للهيئة في مربعي 19 و20 التي تعمل علي بيع المياه للمواطنين، مشددا على ضرورة اجتثاث الظاهرة ومنع تمددها موجها بسحب التراخيص الخاصة باﻵبار خارج الشبكة غير الملتزمة بضوابط ولوائح الهيئة.

وأمرخلال جولة ميدانية للمنطقة امس ، بمراجعة المصادر وتحسينات الشبكات وتوفير الاحتياجات الداعمة للعمل في هذه المربعات