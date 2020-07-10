مع اقتراب انتهاء مهلة الاتحاد اﻹفريقي مفاوضات سد النهضة تراوح مكانها

الخرطوم : السوداني

قالت وزارة الري والموارد المائية ، إن جلسة المفاوضات امس ، ناقشت عددا من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية وآلية فض النزاع وعلاقة الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل.

وتواصلت جلسات المفاوضات بين السودان ومصر واثيوبيا حول “سد النهضة” واكدت الوزارة في بيان لها ، إن الدول الثلاث استعرضت نتائج المفاوضات التي جرت الاربعاء الماضي بين الفرق الفنية والقانونية بحضور الخبراء والمراقبين ، بما في ذلك قضايا الملء الأول والتشغيل المُستمر، وكذلك أثناء فترات الجفاف، وإعادة الملء لبحيرة سد النهضة في المُستقبل عقب سنين الجفاف المُمتدة إذا حدثت.

ومن المنتظر أن ترفع الدول الثلاث تقريرها الختامي بشأن المفاوضات الى الاتحاد الافريقي الاثنين المقبل.