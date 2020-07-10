الدعم السريع : توقيف “مهرب بشر” على الحدود مع مصر

الخرطوم : السوداني

القت قوات الدعم السريع القبض على احد مهربي البشر وأحد عشر من ضحاياه من السودانيين والأجانب وذلك على الحدود السودانية المصرية .

واعلن نائب مدير دائرة استخبارات الدعم السريع العقيد مبارك مصطفى ، أنه تم القبض على المجموعة في وادي الأنصاري على بعد ٨ كيلو مترات من الحدود المصرية بعد مطاردة العربة (بوكس) التي تقلهم والتي تحركت من منطقة ابو حمد في طريقها الى مصر. وبحسب وكالة السودان للانباء ، فقد اكد ضبط ١٠ أكياس من نبات القات المخدر بحوزة سائق العربة، وقال إن المجموعة تضم (١٢) شخصا، (٣) منهم سودانيون و(٩) اثيوبيون من بينهم (٦) نساء و(٣) رجال، وقال انه سيتم عرضهم على الكشف الطبي واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم