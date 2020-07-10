استمرار ارتفاع اللحوم الحمراء لندرة الوارد من مناطق الإنتاج

الخرطوم : عبيرجعفر

أكد بعض أصحاب الملاحم بالخرطوم استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وعزوا الزيادة الأخيرة في اللحوم للترحيل وندرة الوقود.

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد حسنين لـ(السوداني) إن سبب الارتفاع يرجع كذلك لضعف الوارد من مناطق الإنتاج والأعلاف وارتفاع أسعار الماشية من ملاكها، مبيناً أن سعر كيلو العجالي بلغ (500) جنيه أما الضأن (600) جنيه.

وأشار صاحب ملحمة ببحري النور أحمد علي لتسبب التذبذب في التيار الكهربائي في ضعف المعروض من اللحوم خوفاً من تعرضها للتلف. أضاف يحيى إبراهيم صاحب ملحمة بالسوق المركزي أن سعر اللحم الصافي والمفروم بلغ (500) جنيه للكيلو لكلٍ، وقطعة الكبدة (600) جنيه، وكيلو العجالي (500) جنيه متوقعاً زيادة جديدة في أسعاره أما الضان (800) جنيه للكيلو.