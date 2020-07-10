تدابير لحل مشكلة مياه مربعات الأزهري

الخرطوم :ابتهاج

أعلنت هيئة مياه الخرطوم،عن اتخاذ عدد من التدابير والمعالجات، لسد نقص إمداد المياه بمربعات الأزهري.

وقال مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج محمد، في تصريح صحافي أمس، إن الحلول التي نفذتها الهيئة في هذه المربعات تسهم في تحسين وتوفير إمداد المياه، وأن الهيئة مستمرة في جهودها لإيجاد الحلول الدائمة لشح ونقص المياه في عدد من مربعات الأزهري، موضحاً خلال جولة ميدانيه تفقدية أمس، لعدد من مربعات الازهري شملت مربعات 10 و16 و 8 و4 و17 و13 و20 أن الحلول التي نفذتها الهيئة في هذه المربعات ستسهم في تحسين وتوفير إمداد المياه، كما لديها مساعٍ مع حكومة الولاية في إيجاد حلول جذرية وناجعة للمشكلة في المنطقة. ووجه السادات، بمراجعة المصادر وتحسينات الشبكات وتوفير الاحتياجات الداعمة للعمل في هذه المربعات، ثم قطع إمداد المياه عن المنازل المخالفة للائحة التجارية للهيئة في مربعي 19 و20 التي تعمل على بيع المياه للمواطنين، مشدداً على ضرورة اجتثاث الظاهرة ومنع تمددها، كذلك سحب التراخيص الخاصة بالآبار خارج الشبكة غير الملتزمة بضوابط ولوائح الهيئة، منوهاً إلى استمرار الزيارات الميدانية لمعالجة شح المياه ميدانياً مع المواطنين. وفي السياق استمع السادات إلى أسئلة واستفسارات المواطنين في عدد من المربعات، مطالبين بإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المياه بمناطقهم، واعداً ببذل كل ما في وسع الهيئة حتى يتحقق استقرار الإمداد المائي بالمنطقة.