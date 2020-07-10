عضو اللجنة الاقتصادية بالتغيير: الدعم السلعي أكثر عدالة من النقدي

الخرطوم :ابتهاج متوكل

شدد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله على ضرورة استمرار الدعم السلعي باعتباره أكثر عدالة مما يسمى بـ(الدعم النقدي المباشر).

وقال لـ(السوداني) إن فكرة استبدال النقد السلعي بالنقد المباشر (اتجاه خطير) سيحول الشعب الغني بموارده لمجموعات تمولها صناديق الدعم والعون الإنساني، كأنهم (نازحين أو لاجئين) ، موضحاً بأن الإصرار على المضي في تحرير السلع، لا يأتي كحلول لأزمة التطور الاقتصادي في البلاد، إنما هو تبني لتوجه صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكداً بأن هناك بدائل وطنية، خاصة أن الاقتصاد هو علم البدائل والمعرفة، والعمل عليها سيجنب البلاد الكثير من المخاطر.

وأشار خلف الله، إلى أن المرحلة تتطلب سياسات تفجر الطاقات اللامحدودة للاقتصاد السوداني، بقيام البورصات وشركات المساهمة العامة، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي بتنويع الصادرات، وتحريك قطاعات الإنتاج لتحويل الاقتصاد من (طفيلي واستهلاكي) إلى اقتصاد حقيقي وإنتاجي. ودعا خلف الله، للنظر بإيجابية نحو السلع التي تهرب، من ناحية القدرة التنافسية والعمق السوقي لها في الدول المجاورة، وذلك من خلال تنظيم التجارة البينية مع الدول الإفريقية والعربية، وذكر (السلع تهرب ليس لأنها مدعومة) ومثال على ذلك محاصيل السمسم والصمغ العربي والكركدي والبصل وعباد الشمس، لا تدخل في تركيز السعر من قبل الدولة، ما يستوجب البحث عن مسببات تهريبها، ثم الاستفادة من الميزة التسويقية لها، واستغلال تجارة الحدود وتشجيعها من قبل الدولة، بقيام البورصات للمحاصيل وفق السعر العالمي، بما يجعل التجار والمصدرين والمنتجين، يعرضون محاصيلهم في البورصة، دون المخاطرة بالتهريب. وفيما يخص المحروقات لفت خلف الله إلى ضرورة الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية لضبط الكميات وقنوات التوزيع وإحكام الرقابة لتصل للجهات المعنية والمستهدفة، محذراً من اللجوء للتفكير التقليدي والحلول السهلة لمعالجة مشكلات الاقتصاد.