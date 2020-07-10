رصدتها السوداني : عودة الحركة تدريجياً في شوارع الخرطوم عقب الحظر

الخرطوم : نزار عباس

بدأت الحياة تدب في شوارع الخرطوم تدريجياّ عقب رفع الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في شلل الحركة بشكل عام وكشفت جولة (السوداني)معاناة المواطنين.

ويقول سائق القريس هاشم عثمان إن عودة الحركة لطبيعتها صعبة للغاية في هذا التوقيت بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، أبرزها انعدام الوقود وارتفاع التعرفة أضعاف ما كانت عليه حيث قفز خط الكلاكلة اللفة من (20 إلى 50 ) جنيهاّ وهي غير مرضية سواء للركاب الذين يشكون من ارتفاعها أو لأصحاب المركبات الذين يشكون من قلتها وعدم تغطيتها للمصروفات من وقود وإسبيرات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه لذلك تجد ندرة في توافر المركبات العامة في مواقف المواصلات.

وقال سائق ترحال صديق أحمد إن من أبرز ملامح أزمة المواصلات ظهور المركبات الخاصة لتحل محل المركبات العامة في ظاهرة جديدة لم تعرفها شوارع الخرطوم من قبل بعد أن كانت المركبات الخاصة تعطف على المواطنين وتنقلهم في طريقها الآن أصبح نقل المواطن من مصادر دخلهم لصعوبة الوضع الاقتصادي، مشيراّ إلى أن ثمن تعرفة الركاب في المركبات الخاصة تتراوح ما بين (100ــ 200) جنيه قابلة للزيادة بسبب ندرة الوقود ورفع الدعم.

وأشار التاجر صلاح الصادق أحد الباعة الفريشة لعودة الحركة في شوارع الخرطوم، وتوقع انتعاش السوق قريباً، واصفاً حركة الشراء بالضعيفة بسبب رفع الحظر جزئياً وقال إن التوقف عن العمل تسبب لهم في مشاكل مادية كبيرة وادخلهم في ديون عدة مع ارتفاع المصروفات اليومية.