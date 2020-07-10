تعديل مواقيت العمل بالجهاز المصرفي إعتبارًا من الأحد

الخرطوم: السوداني

أعلن بنك السودان المركزي عن بدء مواقيت العمل بالجهاز المصرفي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، فيما حدّد مواعيد التعامل مع الجمهور من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وقال البنك في منشورٍ صادر له أطّلعت عليه (السوداني)، إنّ الخطوة تجئ وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بميقات وضوابط العمل في ظلّ الطوارئ الصحية والعودة التدريجية للعاملين بالدولة وتماشيًا مع موجّهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وطالب البنك مديري عموم المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية ومؤسسات التمويل الأصغر باتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير دولاب العمل بكافة فروع المصرف أو الشركة أو المؤسسة بنسبة”30 ـ 50″ من عدد العاملين مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة والخاصة بجائحة كورونا.