في خطوة مفاجئة.. الدوري الممتاز يعود بشكل جديد

عقدت لجنة المسابقات برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة المسابقات – في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً مهماً عند الساعة الواحدة من ظهر أمس بمشاركة رئيس الاتحاد البروفسير كمال شداد، والنائب الأول للرئيس اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن، ونواب الرئيس، البروفسير محمد جلال، والمهندس نصرالدين حميدتي، ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو، وذلك لمناقشة كيفية إكمال الموسم الكروي الحالي 2019/ 2020م، وبرنامج المنتخبات الوطنية، وقد شهد الاجتماع تقديم مقترحين من جانب اللجنة المنظمة للمسابقات حول بطولة الدوري الممتاز، وجاء الأول مشيراً إلى استكمال الدوري بذات البرمجة الصادرة، عبر لعب كل فريق مبارياته المتبقية وفق ما ورد في القرعة سواء أن كان داخل أرضه أو خارجها، والخيار الثاني كان اللعب بنظام التجميع (اللعب في مكان وحيد)، واستصحب تقرير اللجنة الإيجابيات والسلبيات في الخيارين، من حيث عدالة المنافسة، ونفقات الإقامة والترحيل والإعاشة، والظروف المحيطة صحياً واقتصادياً وحركياً، وتداول الاجتماع بنقاش مستفيض كل الجوانب، وتم تقديم مقترح ثالث، ينص على تقسيم أندية الدرجة الممتازة وفقاً لنتائجها إلى مجموعتين، (أولى وثانية)، تلعب الـ(9) أندية الأولى من أجل المنافسة على البطل والوصيف والترتيب لأجل التمثيل الخارجي، وتلعب المجموعة الثانية من (8) أندية، من أجل تحديد ملحق البقاء والهبوط، ووجد المقترح القبول بالإجماع من الاجتماع، الذي فوّض اللجنة المنظمة للمسابقات بوضع التصور الكامل لهذا الخيار مع برنامج التنفيذ العاجل، وبقية التفاصيل، ومن ثم ترفع تصورها إلى رئيس الاتحاد ليدعو إلى اجتماع مجلس إدارة لإجازة المقترح، وتعديل شروط المنافسة.. وتجدر الإشارة إلى أن حضور اللجنة المنظمة للمسابقات شمل إلى جانب رئيسها الأستاذ مأمون بشارة، من مجلس الإدارة، ومن بقية أعضاء اللجنة الأستاذ محمد عبدالسميع القوصي، والأستاذ أمين أبومرين، والأستاذ أسامة عبدالسلام.

اللجنة المنظمة للمسابقات ستعقد اجتماعها المقبل يوم الأحد الموافق 12 يوليو من أجل تقديم التصور، والبت أيضاً في كيفية إنهاء الموسم بالنسبة لأندية المرحلة المشتركة التي تبقت على نهايتها أربع جولات، وفيما يلي جانب المنتخبات الوطنية، فقد وافق الاجتماع على التصور المقدم من رئيس لجنة المنتخبات، والمعد من الجهازين الفنيين، وسيكون التجمع الأول للمنتخب الوطني الأول يوم (17) يوليو الحالي في الخرطوم.. والشباب (17) أغسطس.