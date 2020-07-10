باني: رأعينا عدالة المنافسة وسنحرص على الاشتراطات

في تنوير إعلامي عقب الاجتماع قال المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المسابقات – إنهم حرصوا على العدالة في المقترحين اللذين تم تقديمهما، وكذلك كان التأمين على المقترح الثالث حرصاً على عدالة المنافسة، وقد استصحبوا كل الخيارات بايجابياتها وسلبياتها مع تقدير الظروف المحيطة. وأشار باني إلى أنهم منحوا الأولوية للممتاز في النقاش لما تبقى فيه من أسابيع على خلاف المرحلة المشتركة التي تبقى فيها القليل بمشاركة (5) أندية فقط، وذكر باني أنهم يطالبوا الأندية ببداية الإعداد فوراً، مع مراعاة الاشتراطات الصحية، وزاد بأن الاجتماع أمنّ على تكفل الاتحاد بنفقات الفحوصات الطبية، واجتماع الأحد سيكون فيه التقرير بشأن كل التفاصيل المتعلقة بالمنافستين.