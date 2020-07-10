برقو: نشكر لجنة المسابقات وهذا موعد عودة الجهاز الفني

في التنوير الإعلامي قال الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إنهم باسم رئيس الاتحاد وكل منسوبي الاتحاد يشكرون اللجنة المنظمة للمسابقات على الجهد الكبير في تقديم الحلول والمقترحات، وتقبل كل الآراء، وتأكيد التعاون الكبير والمشترك داخل منظومة الاتحاد. وكشف الدكتور حسن برقو أن الاجتماع أدير بحس وطني عالٍ جداً، راعى المصلحة العليا والعدالة، وقال إنه شاكر على اعتماد برنامج الجهاز الفني للمنتخبات، والذي سيبدأ بالمنتخب الوطني الأول عبر التجمع يوم 17 المقبل في الخرطوم، وقد شرعوا في إكمال حجوزات الجهاز الفني (هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومنير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية)؛ للعودة من فرنسا يوم 18 يوليو الحالي، متمنياً التوفيق للجميع، في إكمال الموسم الكروي الحالي.