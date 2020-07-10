اتحاد الكرة يكشف موعد البتّ في مذكرتي الهلال والمريخ

أوضح الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، حسن أبو جبل أنّ اتحاد الكرة تسلّم مذكرتين بخصوص ناديي الهلال والمريخ، سيتمّ النظر فيهما من قبل اللجنة القانونية.

وأشار إلى أنّه تسلّم مذكرة سحب الثقة في المريخ، فيما تسلّم مذكرة من أعضاء في الجمعية العمومية لنادي الهلال تطالب بإجازة النظام الأساسي للنادي، وقال أبو جبل في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم ستبتّ في المذكرتين الأحد القادم.

وتطالب جماهير المريخ بإجراء سحب الثقة من مجلس الإدارة الذي يقوده آدم عبد الله سوداكال بسبب تردي الأوضاع.

وفي المقابل، طالب أعضاء نادي الهلال بالإسراع في إجراء جمعية عمومية في أعقاب نهاية أمد مجلس أشرف سيد أحمد الكاردينال.