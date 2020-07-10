رئيس مجلس السيادة يُجيز عدداً من القوانين

الخرطوم: السوداني

وقّع أمس رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على إجازة (٤) قوانين، في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة ٨ من الوثيقة الدستورية، بحسب بيان صادر من وزارة العدل.

وتضمّنت القوانين المُجازة، (قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020)، وهو قانون معنيٌّ بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية. كما أجيز (قانون التعديلات المتنوعة – الحقوق والحريات الأساسية – لسنة 2020) وهو قانون معنيٌّ بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.

ووقع البرهان على إجازة (قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، تعديل لسنة 2020). والتعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المُستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.

كذلك أجيز (القانون الجنائي تعديل لسنة 2020)، وشدد القانون على عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلاً من ستة أشهر.

وأكّدت وزارة العدل، أنّ هذه الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.