جماعة أنصار السنة ترحب بالتعديل الوزاري و تُحذر من الحكم الذاتي

الخرطوم: السوداني

رحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بالتعديل الحكومي، ودعت إلى تشكيل حكومة كفاءات حقيقية.

وقال الرئيس العام للجماعة ، د. إسماعيل عثمان محمد الماحي، في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام بالسجانة، إن رئيس الوزراء أمامه فرصة حقيقية لتجديد الدماء وتعيين الكفاءات، مؤكداً على عظم آلمسؤولية.

وقال الماحي إنها أمانة سيُسأل عنها الإنسان وستشهد له صفحات التاريخ إن أنجز أو أخفق، مشيراً إلى عدم وضوح رؤية الحكومة في الفترة الماضية إضافة إلى التشاكس والتنافس الحزبي ما أثر على أداء الحكومة،داعياً إلى أن تطرح الحكومة رؤية شاملة لمعالجة كافة قضايا الفترة الانتقالية ليعرفها المواطنون ويساعدوها في تنفيذها.

وحذر من تنامي الدعوات للحكم الذاتي، منوهاً إلى أنه هو الذي أدى إلى انفصال الجنوب، لافتاً لأهمية التزام حكومة الفترة الانتقالية بمهامها الحقيقية وقال:” هناك قضايا لا تصلح إلا أن تقوم بها حكومة منتخبة ، وتعرضها على الشعب السوداني ليقرر فيها”.