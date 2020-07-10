شاهد مقطع فيديو مؤثر للاستاذ «عثمان مصطفى» يؤدي رائعته الذكريات وهو طريح الفراش

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو لاقى اعجابا وانتشارا على منصات التواصل، للموسيقار السوداني “عثمان مصطفى” يؤدي رائعته الشهيرة “ماضي الذكريات” للشاعر الجيلي محمد صالح، وهو طريح الفراش.

يُذكر أن الجلسة جاءت بمبادرة من محبي وأصدقاء الأستاذ “عثمان مصطفى” بغرض زيارة خاصة لرفع روحه المعنوية وتسليته وهو على فراشه منذ فترة.

وبدأ “مصطفى” في مشهد مؤثر بذات صوته الشجي واطرابه، غير انه لايقوى على الوقوف.

وكانت آخر صورة التقطت له الشهر الماضي، قد أثارت الأحزان بين محبيه من جماهير الشعب السوداني، وانطلقت الدعوات للوقوف بجانبه في مرضه وهذا أقل ما يُقدم لهذا المبدع صاحب (ماضي الذكريات)، الذي أشجى وصاغ الوجدان السوداني.

ويُعد الموسيقار المبدع أستاذ الموسيقى عثمان مصطفى، فنان بارز في مجال الغناء وعلوم الموسيقى، عمل بتدريس الموسيقى، وتخرج على يده بعض رموز فن الغناء في السودان.

وسجل كثيراً من الأغنيات والأعمال الموسيقية الخاصة في السودان وخارجه، كما أسهم في العمل النقابي بالسودان، وشغل منصب الأمين العام لاتحاد الفنانين الغنائيين السودانيين.