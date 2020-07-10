شاهد قائمة أجرة خطوط المواصلات العامة «الخُرافية» المعمول بها حاليا داخل ولاية الخرطوم

الخرطوم: محمد الطاهر

حصلت (السوداني) على تعرفة بعض خطوط المواصلات العامة العرفية «الخُرافية» المعمول بها حالياً بصورة غير رسمية داخل ولاية الخرطوم.

وأظهرت “التعرفة العرفية” تغيراً كبيراً قد طرأ على أجرة المواصلات العامة داخل الخرطوم، بشكل تضاعف إلى أكثر من 5 مرات مقارنة مع مطلع هذا العام.

وقال بعض أولياء الأمور لـ(السوداني) أن هذه التكلفة ستصل بمصاريف ابنائهم اليومية أثناء دوامهم المدرسي أو الجامعي إلى أكثر من 400 جنيه.

وكان معظم مواطني ولاية الخرطوم، قد فوجئوا بأسعار صادمة في تعرفة المواصلات العامة داخل الخرطوم، بشكل لم يتوقعونه قط، في أول يوم لهم عقب العودة إلى أعمالهم ومزاولة نشاطهم الاربعاء الماضي، بعد نحو 4 أشهر من الاغلاق الشامل.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم وصدمتهم لما لاقوه من تضاعف تعرفة المواصلات بشكل غير معقول مُبالغ فيه مقارنة لما قبل جائحة كورونا وتطبيق الحظر.