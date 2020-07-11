وزارة الداخلية السودانية تغرد على «تويتر» معلنة عن اتباع نهج جديد في التعامل مع المواطن والاستجابة السريعة

الخرطوم: محمد الطاهر

أعلنت وزارة الداخلية السودانية على صفحتها الرسمية على منصة “تويتر” عن اتباع نهج جديد، بالتعامل المباشر اسفيرياً مع المواطن والاستجابة السريعة لمطالبه وكسر حواجز الروتين الرسمي.

وغردت الداخلية على حسابها الرسمي الموثق بحسب رصد (السوداني) قائلة : تسعى وزارة الداخلية في ظل الدولة المدنية إلى اتباع نهج جديد بالتواصل المباشر معكم اسفيرياً، والاستجابة السريعة وهذا حق لكم علينا.

مضيفةً كسر حواجز المسافات يتطلب العمل خارج قوالب الروتين الرسمي أحيانا.

وتابعت لانغفل عن الردود الرسمية نسعد بالتواصل و تعزيز الثقة، نحن في خدمتكم دوماً.

وقالت الوزارة في تغريدة أخرى سنعمل على تنزيل شعار الشرطة في خدمة الشعب واقعاً صادقاً.

وجاءت الردود على هذه الخطوة الفاعلة والرائعة من قبل الداخلية: «حساب موثق تغريدة مليئة بالأمل، تفاعل محترم مع التعليقات، شكراً لشهدائنا وثوارنا الذين جعلوا هذا ممكناً ».

في حين اشتكى البعض عن سرقة السيارات بولاية الجزيرة، جاء الرد السريع من «الداخلية»، هل لديك رغم بلاغ جنائي محدد للمتابعة، أم الحديث عن ظاهرة.