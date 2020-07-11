صيادلة السُّودان: إنعدام لمُعظم الأدوية بالصيدليات ونحذِّر من انهيار للقطاع الصحي

الخُرطوم: اليسع أحمد

حَذَّرَ عُضو لجنة صيادلة السُّودان المركزية د . أنس صديق من انهيار القطاع الصحي بالبلاد خلال أسبوعين نسبةً لنُدرة وانعدام لمُعظم الأدوية بالصيدليات .

وكشف صديق في تصريح خاص ل (السوداني) عن انعدام كامل للمُضادات الحيوية بأنواعها المُختلفة ، علاجات الأمراض المُزمنة، وبعض أدوية السرطانات، إضافة للمحاليل الوريدية .

وناشد جهات اﻻختصاص بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وتوفير العُملة الصعبة التي تسببت في الأزمة ، مُنوهاً إلى أن المبلغ المطلوب هو (٥٥) مليون دولار شهرياً و (٦٦٠) مليون دولار سنوياً.