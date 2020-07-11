دقلو يتبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى المجلد

الخرطوم : السوداني

نفذت قوات الدعم السريع قافلة صحية للحد من جائحة كورونا بمنطقة لقاوة بولاية غرب كردفان وشملت تعقيم ورش للمستشفيات والمرافق العامة والمدارس والاسواق.

وصلت الى محلية لقاوة في ثالث محطاتها بولاية غرب كردفان ، القافلة الصحية لقوات الدعم السريع ، للحد من جائحة كورونا .

و قال قائد القافلة الطبية لولايات كردفان العقيد ركن محمد الحسن محمد أحمد إن القافلة تأتي في إطار الحملة الصحية لمجابهة جائحة كورونا التي ظلت تقدمها قوات الدعم السريع للولايات وعبر عن شكره للسلطات بالمنطقة والمواطنين، معلنا بأن قائد قوات الدعم السريع قد تبرع بجهاز غسيل كلى لمستشفى المجلد.

وجرى توزيع ، منظفات ومعقمات وأدوية ومستلزمات طبية للسلطات الصحية .