والي النيل الأزرق: الموسم الزراعي يبشر بإنتاجية عالية

الخرطوم : السوداني

قال والي وﻻية النيل الازرق اللواء ركن يس ابراهيم ، إن الموسم الزراعي بالولاية يبشر بانتاجية عالية ، في ظل ارتفاع معدلات الامطار مابين 500 الى 100ملم ، وكشف يس في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) عن خطة طموحة ومتكاملة لتأمين الموسم الزراعي ومسارات الماشية بمحليات الولاية وتوطيد العلاقات بين المزارعين والرعاة للمحافظة على المحاصيل الزراعية، مشيدا بالشراكة الفاعلة بين منظومة الصناعات الدفاعية وتنظيم القلعة النوعي بمحلية ود الماحي في مجال التقانة الزراعية باعتبارها بداية لشراكات ممتدة مع كافة التنظيمات والجمعيات الزراعية بهدف زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الدخل للمزارعين.