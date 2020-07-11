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كمال عمر : سيلازم الفشل الحكومة الجديدة إن لم تعدل “الوثيقة الدستورية”

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني

قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر عبد السلام ،إن الازمة الراهنة ، لن تحل في غياب “تعديل الوثيقة الدستورية” التي تتحدث عن مهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير .
واعتبر كمال عمر في مداخلة له على مجموعة المركز الصحفي “بالوتساب” امس ، إن هذا النص يغير من طبيعة الوثيقة الدستورية ويجعل منها وثيقة سياسية. وأضاف :” نحتاج لتغيير اشمل في الوثيقة لتضمن وتحصن قضايا الشعب في الاقتصاد والحريات والعدالة ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بالوعي الدستوري والسياسي وسيظل الفشل ملازما للحكومة الجديدة اذا لم تتغير الوثيقة”.

alsudani
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