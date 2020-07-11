(الشعبي): التعديل الوزاري محاولة لصرف الأنظار عن الانهيار الاقتصادي

الخرطوم : السوداني

وصف حزب المؤتمر الشعبي المعارض ، التعديلات الوزارية التي اجراها رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، الخميس، بانها :” محاولة لصرف الانظار عن الوضع المعيشي والانهيار الاقتصادي المحدق بالبلاد”.

وقال (الشعبي) في بيان له أمس، إن التعديل الوزاري يعكس خطأ المنهج المتبع في إدارة الحكم الإنتقالي ، الذي يرتكز على المحاصصة والإقصاء، والصراع داخل مكونات قوى الحرية والتغيير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، وفي مرحلة تاريخية لا تحتمل صراعات “شركاء متشاكسون ” وقال إن القوى السياسية المتحالفة خرقت إعلانها بالإلتزام بحكومة كفاءاتٍ مستقلةٍ واستبدلتها بحكومة محاصصاتٍ حزبيةٍ تستمدُ سياساتها من منهج النظام السابق بتغيير الأفراد بينما يظل المنهج المعوج هو السائد.

وأكد (الشعبي) أنه لن تستطيع أيةُ قوى سياسية تحقيق أي قدرٍ من النجاح في ظل غياب وفاقٍ وطنيٍ شامل وجامع، وغياب مشروعٍ موحدٍ للسلام.