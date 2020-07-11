شُعبة وكالات السفر : تَعَرَّضْنّا لخسائر مِليارية ونطالب الدولة بالتدّخُّل

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف رئيس لجنة تسيّير شُعبة وكالات السفر والسياحة بالسودان موفق صديق عن خسائر مليارية تعرَّضت لها وكالات السفر والسياحة نتيجة لإغلاق المطارات العالمية بسبب فيروس كوفيد(١٩) . وأكد صديق في تصريح خاص ل ( السوداني) أن جائحة كورونا ألقت بظلال سالبة على قطاع وكالات السفر والسياحة العاملة بالسودان وصلت لعجز بعضها عن توفير مرتبات موظفيها ، ونوه إلى تعثُر عملها منذ بداية الموسم ابتداءً من تأخُر موسم العُمرة (٣) أشهر نتيجة للإشتراطات والقيود التي وضعتها المملكة العربية السعودية بتحويل رسوم العُمرة أولاً وبعد استثناء السودان صدر قرار الإغلاق الكامل للشعائر المقدسة وضياع موسمي العُمرة والحج، إضافة لمُطالبة المسافرين باسترداد مبالغ تذاكر حجوزاتهم بشركات الطيران المختلفة منذ منتصف مارس تزامناً مع إغلاق المطارات العالمية . وطالب الدولة بالتدَّخُّل العاجل وتقديمها دعماً مباشراً لأصحاب الوكالات متمثلاً في فتح أبواب التمويل البنكي ، واعفائهم من الضرائب ، رسوم الزكاة الحكومية ، وتجديد التراخيص وغيرها تعويضاً عن الخسائر والديون التي تكبدوها جراء كورونا .