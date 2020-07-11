الكاردينال يبلغ الاستشارية بموقفه النهائي وينهي مسيرته الإدارية بالهلال

الخرطوم: السوداني

اعتذر رئيس نادي الهلال، اشرف سيد احمد الكاردينال، عن الاستمرار في منصبه، معلناً نهاية فترته وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم (السبت) مع اللجنة الاستشارية بنادي الهلال.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية، التي بادرت بتقديم الشكر للكاردينال على فترته السابقة والأعمال الكبيرة التي قام بها في النادي، وتم تقديم مقترح له يقضي بضرورة الاستمرار والتعديل من رأيه بخصوص الترشح خلال الانتخابات القادمة لرئاسة النادي.

وشكر الكاردينال، أعضاء اللجنة الاستشارية على رغبتهم في استمراره وثقتهم في شخصه، معلناً نهاية فترته في رئاسة النادي، متمنياً التوفيق لخلفه.