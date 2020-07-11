في اتصال هاتفي بشيخ نزار الجيلي

السيد محمد عثمان الميرغني يُعزِّي المكاشفية في وفاة الشيخين (موسى وأحمد) المكاشفي

الشكينيبة: السوداني

تلقّى الشيخ نزار الجيلي المكاشفي، اتصالاً هاتفياً من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وراعي الطريقة الختمية، مُعزيأ الأسرة المكاشفية وأتباعها ومُريديها في رحيل الشيخين الجليلين موسى النيل المكاشفي وأحمد شيخ الطيب المكاشفي، اللذين رحلا عن الدنيا الفانية خلال الأيام الماضية.

وطمأن الشيخ نزار، مولانا الميرغني على أحوال الطريقة المكاشفية، وتمنّى له تمام الصحة والعافية والعودة المباركة إلى البلاد.

